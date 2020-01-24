Turizmciler, Thomas Cook açığını Jet2 ile kapatacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile Britanya’nın önde gelen tur operatörü ve havayolu şirketlerinden Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul’a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlemesi konusunda çalışma başlatacak.

Fotoğraf: Reuters

178 yıllık Thomas Cook’un tasfiyesiyle birlikte Türkiye’de ve tüm dünyada Thomas Cook ile yapılan tatil rezervasyonları durdurulmuştu. Turizm İstişare Kurulu (TİK) Türkiye’ye yılda 2 milyon civarı turist getiren şirketin Türk turizm sektörüne 350 milyon avronun üzerinde borcu bulunduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu.

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TÜROB’un açıklamasında, tarafların Madrid’de devam FITUR 2020 Turizm Fuarı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklama şöyle: “Thomas Cook’tan boşalan kapasiteyi doldurmak üzere 2020 yaz sezonunda çok büyük bir atakla Dalaman, Bodrum, Antalya ve İzmir’e iki kat artışla yaklaşık 850 bin kişilik uçak kapasitesi planlaması yapan İngiliz şirketin Türkiye planları konuşuldu. Toplantıda, İstanbul için kısa şehir turları ve tatil paketleri ile uçak seferleri düzenlemesi konusunda TÜROB ve Jet2holidays arasında çalışma başlatılması kararlaştırıldı.”