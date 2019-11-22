Turizmci Levent Aydın’dan açıklama: Borcum olduğuma dair kesinleşmiş karar yok

İstanbul başsavcılığının, beraat etmiş veya halen yargılanmakta olan akademisyenler ile haklarında soruşturma yürütüldüğü ilk kez anlaşılan akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 472 ‘barış akademisyeni’ ile ilgili sürpriz bir takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Savcılığın haklarındaki dava biten akademisyenlere bile soruşturma yürütmesi dikkat çekti.