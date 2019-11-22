Turizmci Levent Aydın’dan açıklama: Borcum olduğuma dair kesinleşmiş karar yok

İşadamı Levent Aydın, ‘‘Putin hayranı’ turizmciye başlatılan icra takibi 20 milyon liraya ulaştı’ başlıklı haberimize ilişkin avukatı aracılığıyla düzeltme metni gönderdi.
Ali Yılmaz imzalı haberde İATİ Turizm Ticaret A.Ş. ile sahibi Levent Aydın hakkında başlatılan icra takibi miktarının 20 milyon liraya ulaştı belirtilirken, işadamının alacaklı olduğu firmalara Aktif Bank ve Akbank’tan haciz ihbarnamesi gönderildiği kaydedilmişti. Aydın’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan hayranlığı ile bilindiği ifade edilmişti.
İşadamı Aydın’ın avukatları aracılığıyla gönderdiği açıklama şöyle:
Avukatlar haberin yayından kaldırılmasını talep etti.