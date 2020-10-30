Turizm gelirleri yüzde 71 azaldı

Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71.2 azalarak 4.04 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: DHA

TÜİK tarafından açıklanan turizm gelirleri şöyle:

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*Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71.6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28.4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

*Harcamaların 3.1 milyar dolarını kişisel harcamalar, 946.7 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

*Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 dolar oldu.

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*Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74.1 azalarak 5.6 milyon kişi oldu.

*Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93.1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu; bu kişilerin kişi başı ortalama harcaması 620 dolar olarak kaydedildi.