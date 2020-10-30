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Yaramazlara biraz batar!

Turizm gelirleri yüzde 71 azaldı

Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71.2 azalarak 4.04 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: DHA

TÜİK tarafından açıklanan turizm gelirleri şöyle:

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*Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71.6’sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28.4’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

*Harcamaların 3.1 milyar dolarını kişisel harcamalar, 946.7 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

*Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 70 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 46 dolar oldu.

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*Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74.1 azalarak 5.6 milyon kişi oldu.

*Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 93.1 azalarak 203 bin 223 kişi oldu; bu kişilerin kişi başı ortalama harcaması 620 dolar olarak kaydedildi.

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