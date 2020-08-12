Turizm gelirleri hedefin altında kalınca cari açıkta beklenti yüzde 22 arttı

Turizm gelirlerinin yaz aylarında beklenenin de altında kalmasıyla yıl sonu cari açık tahminleri yükselirken, haziran ayında bir önceki aya göre kısmen daha küçük bir ticaret açığı verilmesiyle 2.83 milyar dolarlık bir cari açık bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Reuters’ın toplam 12 kurumun katılımı ile yaptığı ankette haziran ayı için cari açık tahminleri 2.28 milyar dolar ile 3.4 milyar dolar bandında yer alıyor.

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Yıl sonu cari açık beklentileri ise geçen ay yapılan ankette 18 milyar dolar seviyesindeyken bu ay yukarı yönlü revizyonla 21.95 milyar dolara yükseldi.

‘Aşağı çekiyor’

Yıl sonundaki cari açık için turizm gelirlerindeki önümüzdeki aylardaki gelişmelerin ve liranın değer kaybetmesiyle birlikte ithalatta görülebilecek azalmanın da etkili olabileceğini söyleyen İş Yatırım ekonomisti Dağlar Özkan, şöyle konuştu: “İhracat da aslında haziran ayından itibaren beklenenden daha hızlı toparlanıyor ama turizmdeki daralmanın boyutu ve hizmetler dengesinin bundan çok sert bir şekilde etkilenmesi cari dengeyi aşağı çekiyor.”

Cari dengede git gel

Ödemeler dengesinin önemli bir bölümünü oluşturan dış ticaret açığı ise haziranda yıllık bazda yüzde 17 daralarak 2.85 milyar dolar oldu.

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Geçen yılın büyük bölümünde görülen cari işlemler fazlası ekonomik aktivitedeki toparlanma ile artan ithalatın etkisiyle kasım itibariyle yerini cari açığa bırakmıştı.

Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre, normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber ihracat haziranda yaklaşık yüzde 16 artış gösterdi. Aynı dönemde ithalat artışı yaklaşık yüzde 8 ile daha sınırlı kaldı. Bu trendin ve normalleşme sürecinin takip eden aylarda da ne yönde gerçekleşeceği yakından izleniyor.

Mayıs 2018’de yıllık bazda 52.4 milyar dolar yükselen cari açık, liranın sert değer kaybı ile birlikte önce ciddi bir düşüş kaydetti daha sonra ise açık yerini fazlaya bıraktı.

Cari fazla ise ekonomik toparlanmanın da etkisiyle bu yıla girerken yerini yeniden cari açığa bıraktı.

Lira bu yıl da dolar karşısında yaklaşık yüzde 19 değer kaybı yaşadı. Bu kayıpta ödemeler dengesine ilişkin olası problemlere yönelik endişeler de etkili oldu.