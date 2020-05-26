Turizm canlansın diye: Japonya’da tatile çıkacaklara para desteği

Japonya’da corona virüsü salgınının etkilediği turizm sektörünü canlandırmak için ülke içinde tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen (1250 TL) değerinde finansal destek sağlanacak.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Japon Kyodo ajansından aktardığına göre, ‘Seyahate Çık’ kampanyasının detayları açıklandı.

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Temmuz sonu gibi başlatılması planlanan 1.35 trilyon yen hacmindeki proje, Japon turizm acentelerinden ya da geleneksel ‘ryokan’ otellerinden yapılacak seyahat rezervasyonlarını kapsayacak.

Buna göre, kişi başına verilecek günlük 20 bin yen sübvansiyon desteği, konaklama iskontosu, yakın mağaza ve restoranlarda kullanılacak indirim kuponlarıyla seyahat masraflarının yarısı karşılanacak.

Hükümet, turizm sektörüne ‘can suyu’ sağlamayı hedeflerken, kampanya ülke dışından Japonya’ya gidecek turistlerin seyahat ücretlerini kapsamayacak.

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Japonya’da evden çalışma ve eyaletler arası gereksiz seyahatlerin durdurulması çağrılarının yapıldığı salgın sürecinde ülke turizmi durma noktasına geldi.

Salgında 100’ün üzerinde ülkeye giriş yasağı uygulanmasıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 2021 yazına ertelenmesiyle sektör hacmi büyük bir daralma yaşadı.