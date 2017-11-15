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Turizm bölgesi Manavgat’a cezaevi yapılmak istenmesi tepki çekti

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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Ilgaz beldesine yapılmak istenen cezaevi yörede tepki çekti.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre daha önce üniversite yapılmak istenen 480 dönümlük araziye 115 milyon lira bedelli ihaleyle cezaevi yapılacak.

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CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, alanda daha önce el konulan beş yıldız bir otel olduğunu beliterek “Turizmin bel kemiği olan bir yere cezaevi yapılır mı? Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı da bu alana cezaevi yapımını uygun bulmadı. Zindan istemiyoruz. Bölgede saha düzleştirmeleri başladı” dedi.

Kara, cezaevine harcanacak parayla Manavgat’a dört fakülte yapılarak üniversite kurulabileceğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yerleşik bulunan kış aylarında da oturan İngiliz ve Almanlar da evlerini satıp gitmek üzereler. Amacınız cehalet içinde bir gençlik yetiştirip, bunları koyacak cezaevleri yaratmak mı? Bir eğitim kurumuyla onlarca cezaevi kapatılır.”

Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen, belediye meclisinde projenin oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek bunu bakanlığa ilettiklerini, Akseki’ye cezaevi yapılabileceğini kaydetti.

Ilıca’da yaklaşık 15 yıl belediye başkanlığı yapan AKP’li eski başkan Rafet Ünal da bölgenin cezaevi yapımına uygun olmadığını anlatarak “Cezaevi de ihtiyaç ama biz buraya üniversite ve kent parkı istiyoruz” dedi.

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