Turizm bakanı: Türkiye’ye gelen her yolcuya ‘corona’ testi uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, haziran ayı başında Antalya’dan başlamak üzere tüm havalimanlarında, Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında ‘corona‘ test istasyonları kurulacağını ve gelen her yolcuya test uygulanacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e konuşan Ersoy, test sonuçlarının beş-altı saat içinde alınacağını dile getirerek şu bilgileri verdi: “Gelen yolcunun Türkiye’deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahale edilecek. Testler pasaporttan geçişten önce uygulanacak. En fazla 2-3 dakika sürecek ve yığılmalara yol açmayacak.”

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Öncelikle küçük otellerin açılmasını beklediklerini belirten bakan, turizm mevsiminin de aralık ayına kadar uzamasını ön gördüklerini dile getirdi.

Açık büfe şeffaf perdenin arkasına alınıyor

“Her şey dahil sistemi kalkmıyor ama uygulama değişiyor” diyen Ersoy artık müşterilerin masalara konan yiyecekleri kendilerinin almayacağını, korunaklı bir şeffaf perdenin arkasındaki görevliye gösterdikleri yiyeceklerin, yine görevliler tarafından konacağını söyledi.