Turizm bakanı: Thomas Cook açığı EasyJet, Jet2 ve British Airways ile kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Thomas Cook’tan boşalan kapasiteyi EasyJet, Jet2 ve British Airways ile kapatacaklarını belirterek ek seferler ve ilave kapasite konsunda bu şirketlerle mutabataka varıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Thomas Cook Türkiye’ye yıllık 700 bin yolcu taşıyordu. Şirketin tasfiyesiyle birlikte Türkiye’de ve tüm dünyada Thomas Cook ile yapılan tatil rezervasyonları durduruldu ve yüz binlerce turistin Britanya’ya dönmesi için ülkenin sivil havacılık otoritesiyle dev bir operasyon başlatıldı.

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Ersoy, ‘Türkiye’nin 2023 turizm stratejisi’ni açıkladığı toplantıda yaptığı konuşmada, kamuoyunda Thomas Cook’tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz… EasyJet önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim farklı noktalarımıza gidiş dönüş 700 bin koltuk yani 350 bin kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Salı günü de Türkiye’ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu artırmak, cesaretlendirmek için üzerimize düşen gereken destekleri katkıları vereceğiz.

‘Jet2 CEO’su Türkiye’ye geliyor’

Bakan şöyle devam etti: “İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu Jet2 ile de zaten uzun süredir görüşüyorduk. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. (CEO) Steve Heapy pazartesi günü geliyor. Türkiye’ye olan kapasitelerini ne kadar artıracaklarını pazartesi günü masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasitelerini ciddi oranda artırmayı kabul ettiler. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibarıyla mevcut destinasyonlarındaki uçuş sayılarını artırmaya başlayacaklar.”

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‘Dalaman’a haftada üç değil altı sefer olacak’

Türkiye kapasitesini artırmak için mutabık kaldıkları bir diğer havayolunun da British Airways olduğunu belirten Ersoy şöyle konuştu: “British Airways ile de görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü toplantı yapacağız, yetkilileri Türkiye’ye geliyor. Önümüzdeki sene itibarıyla, haftalık üç sefer uçuyordu, haftalık altı sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda önümüzdeki yaz sezonu itibarıyla Antalya’ya başlangıç itibarıyla haftalık önce üç sefer sonrasında altı sefere çıkmak üzere sefer koyması konusunda mutabık kaldık. Pazartesi detayları konuşup sefer sayılarını ve motivasyonlarını artırmak için katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız.”

‘THY ve SunExpress’ten Dalaman’a ek sefer’

Thomas Cook’tan doğacak boşluğu doldurmak için yerli havayolları ile de çalıştıklarını belirten Ersoy, özellikle İngiliz turistler için çok önemli bir destinasyon olan Dalaman’a hem THY hem de SunExpress’in günlük olarak birer ek sefer koyacaklarını söyledi.