Turizm bakanı: Oteller tam kapasite çalışacak ama sosyal mesafeye uyulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellerde yarı kapasite kuralı koymadıklarını ama sosyal mesafe tedbirine uyulacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Alem dergisinin dün Instagram’daki canlı yayına katılan Ersoy, “Bizim kapasite ile ilgili bir sınırımız yok; sosyal mesafe ile ilgili bir sınırımız var. 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde kapasitenin ne kadar olduğu Bilim Kurulu’nu ve bizi ilgilendirmiyor” diye konuştu.

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Otellerin ne zaman açılacağına dair değerlendirme yapan Ersoy şunları söyledi: “İç pazarda kuvvetli olan markalar haziran ayı içerisinde yavaş yavaş açılmaya başlar diye düşünüyorum. Biz herhangi bir kapatma vermedik aslında. Hem yurt içi hem yurt dışı durdurulduğu için şimdi artan trafikle yavaş yavaş otellerde açılmaya başlayacaktır.”

Ersoy geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında iç turizmin 28 Mayıs civarı başlayacağını belirtmişti.