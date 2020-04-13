Turizm bakanı ‘Kriz mayısta biter’ demişti… Avrupa Komisyonu başkanı: Tatil planı yapmayın

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ‘corona’ nedeniyle temmuz ve ağustos ayları için güvenilir tahminde bulunulamadığını, bu nedenle insanların yaz sezonu için tatil rezervasyonu yapmamasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Alman Bild Gazetesine konuşan Leyen şunları söyledi: “Tatil planları yapmadan önce herkesin beklemesini tavsiye ediyorum. Şu an kimse temmuz ve ağustos ayları için güvenilir tahminlerde bulunamıyor. Yıl sonuna kadar bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekebilir.”

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‘Turizm bakanı Ersoy mayısta kriz bitebilir‘

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ise geçten bir televizyon programında, şöyle demişti: “Bizim öngörümüz, mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. Ramazan Bayramı bizim için başlangıç olabilir, iç turizm hareketleriyle Ramazan Bayramı ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz.”