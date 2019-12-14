Turizm bakanı: Bu yılı 52 milyon turistle kapatacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

81 ilin kültür ve turizm müdürlerinin katılımıyla Ankara’da düzenlenen iki günlük koordinasyon toplantısının açılışında konuşan Ersoy, 2023’e kadar çok daha büyük hedefleri olduğunu belirtti. Ersoy, turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023’e kadar durmadan çalışacaklarının altını çizdi.

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Ersoy, Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi çerçevesindeki hedef ve beklentilerini il müdürleriyle paylaştı.