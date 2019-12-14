Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turizm bakanı: Bu yılı 52 milyon turistle kapatacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılı 52 milyon turist sayısıyla kapatacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

81 ilin kültür ve turizm müdürlerinin katılımıyla Ankara’da düzenlenen iki günlük koordinasyon toplantısının açılışında konuşan Ersoy, 2023’e kadar çok daha büyük hedefleri olduğunu belirtti. Ersoy, turizm hedeflerine ulaşmak için her yıl istikrarlı olarak hem turist sayısını hem de kişi başı ve gecelik gelirleri artırarak 2023’e kadar durmadan çalışacaklarının altını çizdi.

Reklam

Ersoy, Turizm Bakanlığı 2023 Turizm Stratejisi çerçevesindeki hedef ve beklentilerini il müdürleriyle paylaştı.

SON HABERLER

Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış

Adana valiliği, adı ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilen ‘Dünya Rakı Festivali’nin iptal edilme gerekçesi olarak ‘bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve grupların saldırı düzenleyebileceği’ ihtimalini gösterdi.

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Birileri sükse yapsın diye İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’la ilgili, “Dünyada büyük sükse yaratacak. CHP’nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz” demesine, “Birileri sükse yapsın diye İstanbul halkına ihanet edecek, yarın pişman olacakları hiçbir projeye, ‘Evet’ demeyeceğiz” diye karşılık verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...