Turistlerin gözdesi adanın yönetimi, karantina uyarısı ve Covid-19 belirtisine rağmen tatile giden iki kadına dava açtı

Güney Kore’nin, turistlerin gözdesi Jeju Adası’nın yerel yönetimi, karantina uyarısına rağmen tatil için adaya giden ve birinde Covid-19 belirtileri görüldüğü halde orada kalmaya devam eden iki kadına dava açtığını duyurdu.

Fotoğraf: CNN International

Adı açıklanmayan ikilinin 52 yaşındaki bir anne ve 19 yaşındaki kızı olduğu belirtildi. Başkent Seul’de yaşayan anne-kızın, ABD’nin Boston kentinde üniversiteye giden genç kızın ülkesine dönmesinden beş gün sonra, 20 Mart’ta Jeju Adası’na tatile gittiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öğrenci ülkeye dönüşünde kendisini ve mümkünse ev halkını karantinaya alması gerektiği konusunda uyarıldı ancak ona rağmen tatile çıktı. 21 Mart’ta, genç kızda belirti görülmeye başladı. Ancak onlar dört gün daha adada kaldı.”

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İkilinin adada kaldıkları sürede 20 mekana girip çıktıkları ve 47 kişiyle temas ettikleri, Seul’e dönünce de ikisinin de testlerinin pozitif çıktığına dikkat çeken yerel yönetim tazminat davası için Jeju Bölge Mahkemesi’ne başvurdu.

Ada halkının sağlığını riske sokmak, temas ettiklerinin karantinaya alınmasına neden olmanın yanı sıra gittikleri iki işyerinin kapanmasına sebebiyet veren ikiliden şikayetçi olunan dilekçede 132 milyon won (718 bin 545 lira) tazminat talep edildi.

Jeju Valisi Won Hee-ryong, “Umarım bu dava sorumsuz davranan ve durumun ciddiyetini kavramayan, kamu sağlığını riske atan insanlara uyarı olur” dedi.

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Güney Kore’de bugün 94 yeni vaka olduğu açıklandı. Ülkede Covid-19 nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 156 vaka kayda geçti.