Turistlere tükürüp fazla para alan taksiciye bin lira ceza, 14 gün trafikten men

İstanbul’da dolandırmaya çalıştığı üç turistin parasını alıp kaçan taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.
Taksici, Taksim’den alıp Galatasaray’a bıraktığı üç turistten 44 avro (262 lira) istemişti. Para tartışması çıkınca turistlerden birine tükürüp iten taksici 50 lira alarak kaçmıştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler plakadan taksi sürücüsünü buldu. Taksiciye 1002 TL para cezası kesildi. 25 TUDES ceza puanı alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi. Taksi belediyenin otoparkına çekildi.
Daha net bi' görüntü de geldi. Burda ittirdiği baya belli oluyor. pic.twitter.com/FvFdEeDjjB
— Yeşer Sarıyıldız (@androverdose) November 26, 2018