Turistlere kısıtlama: Amsterdam’daki ‘Red Light District’ için 20 kişiden fazla gruplara izin yok

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da genelevleriyle bilinen ‘Red Light District’i ziyaret eden turist grupları için sıkı kurallar getiriliyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, nisan ayından itibaren hayata geçirilecek uygulama ile 20 kişiden fazla olan tur gruplarının bölgeye girişine izin verilmeyecek.

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Rehberler beş kişiden fazla olan turist gruplarını gezdirebilmek için izin belgesi almak zorunda kalacak.

Turlar gece saat 23:00’te sona erecek. Grupların kalabalık yerlerde kalmasına izin verilemeyecek. Turistlerin tur sırasında içki ve uyuşturucu kullanmaları yasaklanacak.

Tur rehberleri, katılımcıları seks işçilerine, mahalle sakinlerine ve çevredeki esnafa saygılı olmaları konusunda uyaracak. Kurallara uymayan rehberlere de ağır yaptırım uygulanacak. Serbest çalışan rehberlere 190 avro, tur şirketlerine bağlı çalışanlara ise 950 avro para cezası verilecek.

Kuralları üç kez ihlal eden rehberlerin izin belgesi iptal edilerek, bir daha turist gezdirmesine izin verilmeyecek.

Bu önlemlerin alınmasının nedeni, son yıllarda Amsterdam’ın bu bölgesindeki organize tur sayısının giderek artıyor olması. Günün yoğun bölümlerinde bir saat içinde ortalama 27 ayrı turist grubu genelevlerin olduğu sokakları ziyaret ediyor.

Belediyeye göre bu yoğunluk da güvenlik başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyor. Amsterdam Belediyesi, yeni düzenleme ile bölgedeki rahatsızlığının önemli ölçüde önlenmesini bekliyor.

Amsterdam Belediyesi, bölgedeki turlara katılanlardan ‘eğlence vergisi’ adı altında ek bir ücret almanın mümkün olup olmadığını da araştırıyor.