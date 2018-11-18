Turistik ilçe Bodrum’da sel: Cadde ve sokaklar nehre döndü

Muğla’nın turistik Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

DHA’nın haberine göre yağış dün sabah başladı, etkisini artırarak gün boyu sürdü. İlçede bugün de cadde ve sokaklarda sel yaşandı.

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Çok sayıda işyeri ve ev sular altında kalırken bazı araçlar sürüklendi.

Torba mevkiinde araçlarıyla deniz sürüklenen iki kişi son anda kurtarıldı. Bunun haricinde başka araçlar da deniz sürüklendi.

İlçede son 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağış düştü. Yurttaşlar ev ve işyerlerindeki suları tahliye etmeye çalışıyor.