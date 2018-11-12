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Yaramazlara biraz batar!

Turisti dolandırıp taciz ettiği iddia edilen taksici tutuklandı

Şişli’de Taylandlı turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici Birol T. ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Dolandırıldığını ve tacize uğradığını iddia eden Taylandlı turist kadının cep telefonuyla görüntüsünü çektiği taksi sürücüsü Birol T. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Savcılıkça sorgulanan taksi sürücüsü Birol T. tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, ifade işlemlerinin ardından şüpheli sürücü Birol T. tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Taksiye binen ve indiği yerde fazla yol ücreti ödeyen Taylandlı Niorn S. isimli kadın, aynı taksiciyle denk gelmesi üzerine bu kez yaşananları cep telefonuyla kaydetmişti.

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