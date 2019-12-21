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Yaramazlara biraz batar!

Turiste ‘Sen terörist misin?’ diye hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira para cezası

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda aracına binen turiste “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” diyerek fazladan para isteyen taksici ‘hakaret’ suçundan 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Senegalli Ousmane Alyly, 22 Mart’ta Atatürk Havalimanı’ndan Aksaray’a gitmek için bindiği taksinin şoförü Osman Keleş’i taksimetreyi açması için uyarmıştı.

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Taksici ise “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin?” diye turiste hakaret ederek fazla para istemiş, bunun üzerine araçtan inen Alyly polise giderek şikayetçi olmuştu.

Aynı gün gözaltına alınan Keleş’in Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınmış, aracı bağlanmış ve Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ndeki üyeliği sonlandırılmıştı.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre mahkeme, ‘tehdit’ ve ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ suçlarının işlendiğine dair kesin inandırıcı delillerin oluşmadığı gerekçesiyle Keleş’in beraatine hükmederken, ‘hakaret’ suçundan kendisine 4 bin 500 lira adli para cezası verdi.

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