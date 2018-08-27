Turist azaldı, döviz yükseldi: Zordaki Kapalıçarşı esnafı Karadağ’a taşınıyor

Dolar kurunun da yükselmesiyle işleri bozulan Kapalıçarşı esnafının Karadağ’ın turistik merkezi Budva’ya taşındığı öğrenildi.

Dünya gazetesinden Barış Sedef’in haberine göre ekonomik krizin vurduğu Kapalıçarşı esnafı çözümü Karadağ’a taşınmakta buldu.

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Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Fırat, altın ve dolardaki yükseliş nedeniyle kan kaybettiklerini belirtti.

Turizm sezonunda iki sene öncesine kadar günlük 500 bin ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Fırat söz konusu rakamın 100-150 binlere kadar düştüğünü söyledi.

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Turist sayısındaki düşüşün esnafları farklı pazar arayışlarına yönledirdiğine dikkat çeken Fırat, “Burada, Kemer, İzmir ve Kuşadası’nda faaliyet gösteren esnafın bir bölümü önemli turistik merkezler içerisinde yer alan Budva’ya gitti. Çarşıdan büyük esnaf olarak 20’nin üzerinde dükkan da Budva’ya gidenler dışında küçük ölçeklileri de katarsak bu sayı 40’a yaklaşır” diye konuştu.

‘Memnun değiliz’

Fırat, kapanan ve el değiştiren dükkanların yerine gıda sektöründe faaliyet gösteren dükkanların açıldığına da dikkat çekerken, sezon ortasında olmalarına rağmen çarşı esnafı olarak gidişattan memnun olmadıklarını ve her geçen yıl çarşının kan kaybettiklerini dile getirdi.

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren dükkanların yüzde 30’unun şahıslara ait olduğunu, kalanının ise kiralık olduğunu anlatan Fırat, sözlerine şöyle devam etti: “Kiralık dükkanlara baktığımız zaman sık sık el değiştirdiğini görüyoruz. Sezonun başında 50 bin dolara dükkan tutan bir esnafın kurdaki artış neticesinde tekrar aynı fiyata dükkan tutması çok zor. Bu durum esnafın farklı bölgelere kaymasına neden oluyor. Beklentimiz yıl sonunda mal sahiplerinin kiraları dolar bazından Türk Lirası’na çevirerek aylık bazda alması. Aksi halde çarşıda faaliyet gösterecek esnafı tutmaları zor. AVM’lerin büyük bir bölümünde bile kiralar mağazaların ciroları üzerinden alınıyor.”