Turgutlu’da kontrole alınan yangın yeniden başladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.
AA’nın haberine göre, dün 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrole alındı.
Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı sekiz yangın söndürme helikopteri, iki amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında akşamüstü saatlerinde bazı noktalarda alevler tespit edildi. Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Jandarma ekipleri, Hacıköseli Mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı.