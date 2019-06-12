Turgut Özal’dan Tayyip Erdoğan’a; Türk siyasetinde akılda kalan açık oturumlar

Pazar günü, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde TV’de buluşacağının açıklanması geçmişte, seçimlerden önce düzenlenen açık oturumları akla getirdi. Türk siyasetine damga vuran ve bir dönemin geleneği olan, 2002’den sonra ise ‘nostalji’ye dönüşen açık oturumları anımsatmak istedik…

1983 genel seçimleri

12 Eylül sonrasındaki ilk seçim olan bu seçimde Anavatan Partisi lideri Turgut Özal, Halkçı Parti lideri Necdet Calp ve Milliyetçi Demokrasi Partisi lideri Turgut Sunalp canlı yayında karşı karşıya geldi. Programa damgasını vuran ve bazılarına göre Turgut Özal’a seçimi kazandıran şey Necdet Calp ile arasında geçen ‘Boğaz Köprüsü’nü sattırmam!-Satarım’ tartışması oldu.

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1989 yerel seçimleri

Anavatan Partisi lideri Turgut Özal, Doğru Yol Partisi lideri Süleyman Demirel ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü’nün katıldığı program ‘kalkınma’ya odaklandı; Demirel, Özal’lı yılları ‘kayıp yıllar’ olarak nitelendirdi.

1991 genel seçimleri

Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, Sosyalist Partisi lideri Doğu Perinçek, Doğruyol Partisi lideri Süleyman Demirel, Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit, Sosyaldemokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü’nün katıldığı programda başbakan Yılmaz diğer liderler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Erbakan ise programda en ağır eleştirileri yapan isim oldu.

1994 yerel seçimleri

Rehah Partisi İstanbul adayı Tayyip Erdoğan, Doğruyol Partisi İstanbul adayı Bedrettin Dalan ve Anavatan Partisi İstanbul adayı İlhan Kesici’nin karşı karşıya geldiği bu programda Erdoğan başarılı bir sınav vererek seçimde avantajlı konuma geçti. Erdoğan, üçüncü köprüye karşı olduğunu açıkladı.

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1995 Doğu Perinçek, Bülent Uluer ve Ertuğrul Kürkçü Tartışması

DEV-GENÇ lideri Ertuğrul Kürkçü, Sosyalist Parti lideri Doğu Perinçek ve Halkın Demokrasi Partisi’nden (HADEP) Bülent Uluer’in kavgasına sahne olan program hala hafızalardan silinmedi. Perinçek, Uluer ve Kürkçü ile küfürleşmeye varan bir kavgaya girişti.

1995 genel seçimleri

Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz, Doğruyol Partisi lideri ve başbakan Tansu Çiller, CHP lideri Deniz Baykal, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş ve Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit’in katıldığı programın moderatörlüğünü Uğur Dündar yaptı. Çiller ile Yılmaz’ın ‘Çiller Kıbrıs’ı sattı’ tartışması programa damga vurdu.

2002 genel seçimleri

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal’ın katıldığı program Türk siyasetinde liderlerin katılımıyla yapılan son tartışma programı oldu. Moderatör yine Uğur Dündar’dı. Programdaki tartışmalar Erdoğan’ın yasaklı oluşu, partinin kapatılması için açılan dava ve AKP ile ilgili diğer hukuki meseleler ekseninde yoğunlaştı. Meydada, Erdoğan’ın programdan ‘mağdur’ sıfatıyla güçlenerek çıktığında dair yorumlar yapıldı.