TÜRGEV, ‘ikinci deneme’de Diken’in haberini sansürletti

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), bir mahkemeden engelletemediği Diken’in haberini bir diğer mahkemeden engelletti.

Diken’de 17 Ağustos’ta Rıfat Doğan imzasıyla ‘Son örnek: 80 bin nüfuslu mahallenin deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu’ başlıklı bir haber yayınlandı. Haber birçok haber sitesinin yanısıra BirGün ve Cumhuriyet gazetelerinin internet sitelerince de Diken’den alınıp yayınlandı.

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Haberde, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi’nin tek büyük deprem toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye TÜRGEV yurdu yapılacağı belirtiliyordu.

TÜRGEV’den ilk başvuru

Yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın da bulunduğu TÜRGEV, haberin yayınlanmasının ardından vakit kaybetmeden İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’ne 21 Ağustos’ta başvurmuştu.

Vakıf, Diken’in haberiyle birlikte haberi alıntılayan Cumhuriyet, BirGün ve Gazete Port’taki linklerin de erişime engellenmesini istemişti.

Mahkeme, Cumhuriyet ve Gazete Port’taki haberleri engellerken, ‘eleştiri ve haber verme sınırlarını aşar nitelikte kişilik haklarını ihlal edici, talepte bulunanı rencide edici ifade ve anlatımlara yer verilmediğinin anlaşıldığı’ gerekçesiyle Diken ve BirGün’deki haber linklerinin erişime engellenmesi talebini reddetmişti.

İkinci başvuruda sansür

Ancak bu TÜRGEV’i kesmedi. Vakıf bu kez 2 Ekim’de İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak Diken ve BirGün’deki haberlere de erişim engeli talep etti.

Başvurudan bir gün sonra karar veren mahkeme, söz konusu haberin vakfın kişilik haklarına saldırdığı ve itibarını zedelemeye dönük olduğu gerekçesiyle erişim engeline karar verdi.

Böylece TÜRGEV, bir mahkemeden alamadığı sansür kararını başka bir mahkeden aylar sonra aldırmış oldu.

Mahkeme ayrıca vakfın Cumhuriyet, gercekgundem.com, insanhaber.com, gazeteyolculuk.net ve siyasihaber3.org’daki ilgili haberlerin engellenmesi talebini de kabul etti.