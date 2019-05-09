TÜRGEV: Hack’lendik, bağışçı bilgileri sızabilir

Yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) sunucuları hack’lendi. TÜRGEV’den yapılan açıklamada, ‘veli, öğrenci ve bağışçılara ait T.C. kimlik no, ad-soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerin kamuoyuyla paylaşılması ihtimali’ne karşı uyarıda bulunuldu.

TÜRGEV’den yapılan açıklama şöyle:

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“23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.

28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır.

Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.

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Ülkemizin adalet ve emniyet sistemine olan güvenle sürecin takipçisi olacağımızı, çalışmalarımızı hız kesmeden daha büyük bir şevk, gayret ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”