Turgay Polat: TEOG değil PISA, ‘puan’ değil ‘sonuç’ konuşmalıyız

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Maalesef eğitimde son zamanlarda ana problemleri konuşmak yerine günlük problemleri konuşmak moda oldu. TEOG ile yatıp, öğretmen ataması ile kalkıyoruz, olmayan başarılarımızı konuşup, bir türlü genel problemleri konuşamıyoruz.

Bunun iki sebebi var. Birincisi bu işi iyi yapan ülkeleri takip edemediğimiz için pes etmiş olabiliriz. İkincisi ise kendi yaptığımızı iyi sanıyor olabiliriz. Örneğin Milli Eğitim bakanımız dahil Fen liselerimizi çok başarılı sanıyor. Bu yüzden bence biz ikinci hezeyana kapılmış olabiliriz.

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Bundan çıkış nasıl olur sorusunun cevabı net ve tek; dünyayı ve son gelişmeleri korkmadan çekinmeden, yüksünmeden konuşmak zorundayız. Bunu yapmalıyız çünkü geleceğimiz, kalkınmamız, refahımız kısaca her şeyimiz eğitime bağlı, bu yüzden daha çok ve daha yüksek sesle eğitimimizi konuşmalıyız ama konuşurken TEOG değil PISA, “puan” değil “sonuç” konuşmalıyız.

Turgay Polat’ın yazısı