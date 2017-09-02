Turgay Polat: Kağıt üzerinde dershanelerin sonunun geldiğini düşünmemiz mümkün değil

Bundan üç yıl önce dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı, sayın Recep Tayyip Erdoğan dershanelerin kapatılacağını söylediğinde; ne yalan söyleyeyim “çok zor, hatta imkânsız” demiştim. Sonra üst üste adımlar geldi, önce süre verildi. Ben yine inanmadım ve “bu süre sonunda vazgeçilir” dedim ama kararlılık sürdü ve süre sonunda dershaneler kapatılıp yerine geçici olarak temel liseler açıldı. Sonra öğrencilerin sınav ihtiyacı için etüt merkezleri ve kurslar açılmaya başladı.

MEB önce “3” ders sınırı ile kurslara izin verdi. Hızla kurslar açılmaya başlandı ki danıştay “3” ders kararını iptal edip “6” derse çıkarınca bir anda binlerce kurs ortaya çıktı. Biz yine “adı farklı da olsa dershaneler tekrar geri geldi” diye düşünürken, hatta bazı açılan kursların MEB’de ki bazı yöneticiler tarafından desteklendiğini düşünürken yeni bir yönetmelikle bir karar daha geldi MEB’den; “kurslar ancak “1” ders üzerinden açılabilir” denilince işin ciddi olduğunu düşündüm.

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Aslında kâğıt üzerinde bu işin sonunun geldiğini düşünmemiz mümkün değil.

Turgay Polat’ın yazısı