Turgay Polat: Eğitimi neden düzeltemiyoruz?

Her ile bir üniversite dedik iyi fikir ama üniversiteye benzemeyen öğrencilerin yüzüne bakmadığı 50 tane yüksek lise yarattık. Oysa mesele mevcut üniversitelerimizi üreten yapılar haline getirerek daha faydalı iş yapabilmek, bulundukları illerde ve çevrede inovasyon yaratmaları idi.

4+4+4 sistemini getirdik (oraya bir şey demiyorum ama) 5 yaşında çocukları okula başlatmaya çalıştık birileri bu yanlış dedi bakanlık bürokratları ısrarlı doğru dedi sonra bir nesli kaybettik. Daha sonra geri adım attık ama bazı çocuklarımız için çok geçti.

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Turgay Polat’ın yazısı