Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turgay Polat: Eğitimi neden düzeltemiyoruz?

Her ile bir üniversite dedik iyi fikir ama üniversiteye benzemeyen öğrencilerin yüzüne bakmadığı 50 tane yüksek lise yarattık. Oysa mesele mevcut üniversitelerimizi üreten yapılar haline getirerek daha faydalı iş yapabilmek, bulundukları illerde ve çevrede inovasyon yaratmaları idi.

4+4+4 sistemini getirdik (oraya bir şey demiyorum ama) 5 yaşında çocukları okula başlatmaya çalıştık birileri bu yanlış dedi bakanlık bürokratları ısrarlı doğru dedi sonra bir nesli kaybettik. Daha sonra geri adım attık ama bazı çocuklarımız için çok geçti.

Reklam

Turgay Polat’ın yazısı

SON HABERLER

CHP’li vekil: 24 kararnameyi düzeltmek için 31 kararname çıkarıldı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldığını hatırlatarak, ilk etapta çıkarılan 24 kararnamenin daha sonra çıkarılan 31 kararnameyle düzeltilmek istendiğini söyledi. Toprak bunun yeni sistemin sağlıklı işlemediğini gösterdiğini savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...