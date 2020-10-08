Turgay Polat: 500 bin tablet dağıtımı çok önemli ama yetmeyeceği de kesin

Çünkü biliyorum ki her sorunun çözümü var ancak eğitimde geçen, kaçırılan zamanın telafisi ve çözümü yok. Bu kuşağı kaybettiğimizde yıllarca bunun acısını yaşayacağımızı biliyorum. Bu sebeple nihayet başardık ve okullar açılıyor. Ama pandemi sebebiyle kademeli ve sınırlı açabildiğimiz için çocuklarımızın uzaktan öğretim süreçlerini de iyileştirerek devam etmek durumundayız. Bu sebeple okulları önlemler alarak açarken; açamadığımız ve okula gelemeyen gruplar için ülkenin her yanında eğitimde kalite ve eşitlik sağlamak adına uzaktan eğitim için destekler sağlamak durumundayız.

Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 500 bin tablet dağıtımı çok önemli ama yetmeyeceği de kesin. Bu açıdan sivil toplum kurumlarının ve bu amaçla çalışan gönüllü kuruluşların sahaya çıkması çok önemli.

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Turgay Polat’ın yazısı