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Yaramazlara biraz batar!

Turgay Olcayto: Türkiye’yi saran ekonomik krizden çıkış yolu var mı, yok mu belli değil

2020’de baharın, yazın tadını çıkaramadık, hiç değilse güzün tadına varalım diyoruz içten içe. Ama ne mümkün. Gelecek hangi noktadan bakarsak bakalım çok aydınlık görünmüyor. Covid-19 salgınının bugünden yarına sonlanacağına ilişkin herhangi bir işaret yok ortada. Türkiye’yi saran ekonomik krizden çıkış yolu var mı, yok mu belli değil. Dünya ülkeleri Covid-19 ile mücadeleyi fırsat bilip adeta bir nüfus düzenlemesi yapıyorlar. Ölüm oranları giderek yükseliyor.

Turgay Olcayto’nun yazısı

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