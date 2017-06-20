Turgay Olcayto: Rejimin adını da koyalım olsun bitsin

Bütün bu bildiğimiz şeyleri neden yine kaleme aldım? Aldım, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medya üzerindeki peşin yargı içeren konuşması, 50 yılı aşkın medyanın içinde olan, hukuk diploması taşıyan biri olarak beni çok üzdü. Daha ortada yargı yok ama Cumhurbaşkanı hapiste 175 gazeteci olduğunu tümünün terör örgütleri ile ilişkisi olduğunu söylüyor.

Sahi nerede bağımsız yargı? Hukukun üstünlüğü ilkesi zaten OHAL ile birlikte iyice rafa kalktı. Bencileyin ana muhalefetin geç kalınmış ‘Adalet Yürüyüşü’ne bile iktidarın tahammülü yoksa rejimin adını da koyalım olsun bitsin.

Savcıları, hakimleri kapı kulları haline getiren iktidarın “Adalet” kavramı anlaşılıyor ki evrensel hukuk literatürüne yeni bir yorum getirmiştir. “Kendin pişir kendin ye” usulü. Bizler içerideki gazeteci arkadaşlarımız özgür kalmadıkça adaletin peşinde olacağız. Bu da böyle biline.

Turgay Olcayto’nun yazısı