Turgay Olcayto: Özelleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kamulaştırılmasına ihtiyaç var

Şimdi yeni bir deney yaşıyor ülkem insanı. Korona ile mücadelenin dua ile üfürük ile, dinli imanlı olmakla yapılamayacağı anlaşıldı. 21. yüzyılın bu insanlık belasını savuşturmak için bilim insanlarına, doktorlara, sağlık uzman ve elemanlarına gereksinimiz var. Özelleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kamulaştırılmasına ihtiyaç var. Halktan hiçbir şey saklamadan net bilgiler açıklayacak bir enformasyona gerek var. Karşımızdaki tehlike düşünülenden de büyük. İktidar erki hala günü kurtarmaya çalışıyor, emekçileri, emeklileri görmezden geliyor. Sektörlerin patronlarını düşünüyor ama çalışanlar her zaman olduğu gibi gündemde değil.

Turgay Olcayto’nun yazısı