Turgay Olcayto: Özelleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kamulaştırılmasına ihtiyaç var

Şimdi yeni bir deney yaşıyor ülkem insanı. Korona ile mücadelenin dua ile üfürük ile, dinli imanlı olmakla yapılamayacağı anlaşıldı. 21. yüzyılın bu insanlık belasını savuşturmak için bilim insanlarına, doktorlara, sağlık uzman ve elemanlarına gereksinimiz var. Özelleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kamulaştırılmasına ihtiyaç var. Halktan hiçbir şey saklamadan net bilgiler açıklayacak bir enformasyona gerek var. Karşımızdaki tehlike düşünülenden de büyük. İktidar erki hala günü kurtarmaya çalışıyor, emekçileri, emeklileri görmezden geliyor. Sektörlerin patronlarını düşünüyor ama çalışanlar her zaman olduğu gibi gündemde değil.
SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 240 artışla 1100’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Uzman: Eve kapanıp aşırı yiyoruz çünkü dünya sandığımız kadar güvenilir değil
Corona virüsü salgını nedeniyle, bakanlığın ve uzmanların uyarılarını dinleyip evde kaldığımız şu günlerde hemen herkesin yaşadığı bir sorun da aşırı yemek. Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya bu aşırı tüketimin altında kendini güvende hissetme duygusunun yattığını söylüyor.
Solunum cihazını kendisinden genç hastaya veren İtalyan rahip hayatını kaybetti
İtalya’nın Bergamo kentinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden bir rahibin, Covid-19 tedavisi gördüğü sırada solunum cihazını daha genç bir hastaya verdiği açıklandı.
Kadına şiddet ‘corona’ günlerinde arttı: ‘Darp edildim, evden çıkamıyorum’
Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanmamız sonucunda korkulan oldu, aile içi şiddet arttı. Kadın dernekleri, geçen hafta başından bu yana acil şiddet hatlarına gelen başvuruların arttığını söyledi.