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Yaramazlara biraz batar!

Turgay Olcayto: Kadınlar getirecek bu ülkeye aydınlığı

Öncelikle de kadınlar üzerine. İktidar erki de biliyor ki ülkedeki bozuk düzeni değiştirecek en büyük güç kadınlardır. Ondandır kadınların yaşam alanlarını kısmaya çalışmaları. Ondandır onların alanlara inmelerinden korkuları. Ondandır polisi, tomayı, biber gazını kadınlara karşı kullanmaları. Demeye dilim varmıyor ama belki de kadın cinayetlerine bigâne kalışları. Bunların hiçbiri para etmeyecek. Kadınlar getirecek bu ülkeye aydınlığı, eşitliği, farklılıkların yok edildiği demokratik bir toplumu. Şarkılarıyla, danslarıyla, kahkahalarıyla. Bu kahır, bu zulüm bitecek…

Turgay Olcayto’nun yazısı

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