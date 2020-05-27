Turgay Olcayto: Bilgisayar başında umudunuzun örselendiğini hissediyorsunuz

Ders almak söz konusu olduğunda Türkiye’nin de geçmişinden alacağı dersler pek çok. Tek partili dönemden çok partili döneme dek hatta günümüzdeki rejime kadar sürer. 12 Mart, 12 Eylül dönemlerinin baskılarını, zulmünü, yargısız infazlarını, işkencelerini hatırlamamak elde değil. Şimdilerde bu askeri darbelerin, kalkışmaların izleri toplumun üzerinde bütün hızıyla devam ediyor.

Bilgisayarın başına oturduğunuzda bazen umudunuzun örselendiğini hissediyorsunuz. Toplum içinde bir kez daha yabancılaştığınızı, yalnızlaştığınızı da… Yaşanan tüm olumsuzluklar içinde küçücük bir mutluluk bulmak için uğraşıyor ama ne yazık ki bulamıyorsunuz.

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Turgay Olcayto’nun yazısı