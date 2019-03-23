Turgay Demir: Şenol Güneş milli takıma Güneş gibi doğdu

Şenol hoca Milli Takım’a Güneş gibi doğdu… Göreve başladığı andan itibaren yurdun dört bir yanındaki negatif eenerji dağıltı ve son yıllarda ilk kez memleketin neredeyse tamamı Milli Takım etrafında birleşti. Çok şükür… İyi başlamak çok önemli. Arnavutluk da kesinlikle küçümsenmeyecek bir rakip. Yeni bir hoca, yeni bir sistem derken kafamızda soru işaretleri yok değildi… Şenol hoca oyuncuların yaşlarınabaşlarına değil performanslarına bakarak dengeli bir on bir çıkardı sahaya.

Turgay Demir’in yazısı