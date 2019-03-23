Turgay Demir: Şenol Güneş milli takıma Güneş gibi doğdu

Şenol hoca Milli Takım’a Güneş gibi doğdu… Göreve başladığı andan itibaren yurdun dört bir yanındaki negatif eenerji dağıltı ve son yıllarda ilk kez memleketin neredeyse tamamı Milli Takım etrafında birleşti. Çok şükür… İyi başlamak çok önemli. Arnavutluk da kesinlikle küçümsenmeyecek bir rakip. Yeni bir hoca, yeni bir sistem derken kafamızda soru işaretleri yok değildi… Şenol hoca oyuncuların yaşlarınabaşlarına değil performanslarına bakarak dengeli bir on bir çıkardı sahaya.
SON HABERLER
Ne izlesek: Dört film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Zülfü Livaneli: Bu direniş öyküsü belki de gençlere hayatları açısından cesaret verir
72 yıla yayılan anılarını daha önce ‘Sevdalım Hayat’ adıyla kitaplaştıran Livaneli bu kez ‘Rüzgârlar Hep Gençtir’ ile hayat tecrübesini gençlerle buluşturuyor. Zülfü Livaneli ile yeni kitabından yola çıkarak hayat, gençlik ve gidişat üzerine sohbet ettik.
2018’de dünyada ses getiren ama Türkiye’de kıyıda köşede kalan kitaplar
Başka diyarlarda yazılan kitapların kendi mahallelerimizdeki kitabevlerinde ister orijinal dilindeki baskısını istersek de çevirisini bulabilmek, sadece bir lüks olarak algılanmamalı, bugünün küresel koşullarında yaşayan insanlar olarak bir standart haline gelmeli.
Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri
Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.
24 yaş meyve-sebze toptancısına ‘rekabet’ soruşturması
24 meyve-sebze toptancısı hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlarda bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.