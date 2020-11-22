Turgay Demir: Beşiktaş, yasak başlamadan işi bitirdi!

Sergen hoca hafta arası verdiği röportajda, “Bizim maç yedide, sekizde ise yasaklar başlıyor, ilk yarıda işi bitirmemiz lazım!” demişti. Öyle yaptılar; ilk yarıda iş bitti!

Kadro darlığı yetmezmiş gibi bir de korona belasıyla başı derde giren Beşiktaş Necip’ten stoper, Dorukhan’dan sağ bek, Larin’den sol kanat yaptı ve öyle uçtu!

Sergen hoca, tıpkı Trabzon deplasmanındaki taktiğiyle oynattı takımı. Beşiktaş’ı gören hiç gol atma niyeti yokmuş sanır… Kıyı kıyı gittiler hep… Çaktırmadan attılar.

Turgay Demir’in yazısı