Türbanlı öğrencilere ‘hacı anneler’ şeklinde seslenen öğretmene soruşturma: Psikolojim bozuldu, intiharı düşünüyorum

Bursa’da bir ortaokulda türbanlı öğrencilerine ‘hacı anneler’ diye seslenen resim öğretmeni Musa Çelik’e soruşturma açıldı.

İnegöl’deki bir ortaokulda iki yıldır resim öğretmenliği yapan Çelik, dersin boş olduğu bir gün, kantinde öğrencilerine çay ısmarlayıp sohbet etmek istedi. Çelik, gelmek istemeyen türbanlı öğrencilere, “Yahu gelin hacı anneler” şeklinde seslendi.

Söz konusu öğrenciler, ailelerine öğretmenin kendilerine hakaret ettiğini söylerken veliler okula giderek Çelik’i dövmek istedi. Çelik’in okulda olmaması üçerine ise veliler müdür yardımcılarıyla tartıştı.

Daha sonra ise gelen şikayetler üzerine Çelik hakkında soruşturma açıldı.

‘Samimiyetimden söyledim’

51 yaşındaki resim öğretmeni ise olayı şöyle anlattı: “O gün derslerin boş olması nedeniyle kantinde görevliler ve bazı öğretmen arkadaşlarım ile otururken, davranışlarından dolayı notlarını yüksek tuttuğum kız öğrencilerimi gördüm. Onlara çay ısmarlamak istedim. Gelmek istemediler bu kez kendilerine, ‘Yahu gelin hacı anneler’ diye seslendim. Ben bunu samimi ve iyi niyet ile söyledim. Yine gelmediler. Israr etmedim.”

26 yıllık öğretmen olduğunu ve can güvenliğinin kalmadığını belirten Çelik, “Samimi ve espri olarak söylenen bir söz nerelere taşındı. Sonra olay Milli Eğitime iletildi. Müfettişler geldi. Yalnız müfettişler o sırada benim yanımda bulunan kantin görevlisini ve diğer arkadaşlarımı ısrarla dinlemediler. Bana zarar verecekler diye korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Can güvenliğim yok. 26 yıllık öğretmenim. Aynı zamanda tanınan bir sanatçıyım. Yaşananları gurur meselesi yaptığım için intiharı dahi düşünüyorum” diye konuştu.