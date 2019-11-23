Turan’ın ‘ismini verdiği’ CHP’li İnce, genel merkezi işaret etti

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, ‘Saraya yakın kaynağı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen ismin CHP’li Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıkladı. İnce, iddiayı yalanlarken, CHP Genel Merkezi’ni işaret etti.

Turan, 9 Kasım’da Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayına giden bir CHP’linin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü öne sürmüştü. Sözcü yazarı, Erdoğan’ın ‘CHP’nin önemli ismi’ne “Partinin başına geç, yardımcı olurum” dediğini de iddia etmişti.

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Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı, iddiayı yalanlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir ihtimal için “Doğrudur” demişti.

Turan: Hata yaptım

Turan, dün gece gazetesine konuşarak, ‘saraya yakın kaynağı’nın kendisine verdiği ismin, CHP’nin 24 Haziran 2018’deki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğunu söyledi.

Habertürk TV canlı yayınına da katılan Turan, saraya giden ismin İnce olduğunu kendisinin iddia etmediğini, kaynağını da açıklayamayacağını belirterek “Saraya yakın bir çevre. Saray’ın içinden değil. Meclis’teki bir AK Parti kulisi olabilir” dedi.

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Turan şunları söyledi: “Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben bu olayda taraf değilim, yanlış yaptıysam özür dilerim. Aynı bilgiler Uğur Düdar’a da gitmiş, o yazmamış. Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım ama hata yaptmışım, pişman oldum. Burda yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım.”

Sözcü yazarı, başka bir canlı yayında da kaynağının 20 yıllık bir gazeteci arkadaşı olduğunu dile getirdi.

İnce: Bana operasyon yapılıyor

Bu iddia üzerine İnce de Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayınlayarak, ‘kendisine CHP Genel Merkezi’ndeki bir çete tarafından operasyon yapıldığını’ dile getirdi.

İnce şunları yazdı: “Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim.

-Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

-İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve ‘Kaynağım’ dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız.

-Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir. Şundan herkes emin olsun ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır.

-Ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Madem ismimi ortaya attınız elinizdeki belgeleri de tüm Türkiye ile paylaşmanızı bekliyorum. Bu konu artık benim için siyasi bir konu olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.

-CHP yönetimi bu saatten sonra konuyu geçiştiremez. Bu konuyla ilgili benim üzerimden mutlaka bir disiplin soruşturmasını da başlatmalıdır. Ya da taraf olarak konuyu yargıya taşıyıp kendi duruşunu göstermelidir.”