Turan Eser: Sönmeyen Madımak ateşi

“Kimse temizim demesin, kimse

Bütün bir ülke odun taşıdı Behçet’in yangınına…

Onlar, secdesi küf kıblesi korku olanlar

Onlar bir gün ölüm menevişlenince içlerinde

Tütmez mi kirpiklerinde ‘dumanı lekesiz biri’?..“

Şükrü Erbaş

2 Temmuz 1993… O gün, Pir Sultan’ın düşüncesini yol eyleyenler, vicdanlara can, akıllara iz olacaktılar. “Gelin canlar bir olalım” diyecektiler. Barış, kardeşlik, demokrasi ve laiklik hakkında bir iki söz edecek ve el uzatacaklardı. Olmadı. Uzatılan eller musalla taşında, sözler karanlık dumanla boğazlara düğümlendi.

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