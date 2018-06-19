Turan Eser: Kim ne derse desin Gezi düşüncesi ve talepleri yaşıyor

Araştırma şirketleri yandaşlık verilerini yayınlıyorlar. Seçmenler bu manipülatif anket sonuçlarına inanmıyor. TV programlarının, her konuda uzman ve her soruya bir cevabı olan, kendinden menkul yandaş sözcülerini ve onların yorumlarını dahi dikkate almıyorlar. Zira ekranların önü boş.

Kim ne derse desin Gezi düşüncesi ve talepleri yaşıyor. 24 Haziran’da iktidar bloğu karşısında kazanan kişilerden ve partilerden bağımsız olarak, Haziran düşüncesi ve solun evrensel değerleri olacaktır. Sağ siyasetin Türkiye’yi getirdiği kâbus ortadadır. Bugün muhalefet bloğunun başarısı, açıkça ifade etmeseler de solun argümanlarına sığınmasıdır.

Haziran aklı bilir ki, 24 Haziran bir kesin çözüm değil, ama 25 Haziran’dan sonrası mücadelenin seyrini belirlemek için önemli bir kazanım olacaktır.

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İşte tam da bu nedenle tek adam ile uçurumun önüne getirilen 81 milyonluk halk, uçurumdan atlamayacak ve memleketin telef olmasına izin vermeyecek kararlılıkta görünüyor. Halk tam da bu nedenle, 24 Haziran’da ya Meclis’e HDP’nin katılımını saylayarak, cumhurbaşkanlığını da İnce İnce ayar vererek örecek ya da uçuruma atlayıp telef olacak.

Turan Eser’in yazısı