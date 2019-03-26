Turan Eser: Hayal kırıklıklarını bırakıp sandığa gitmeliyiz

Bugün halk, Cumhur İttifakı’nın sorumlusu olduğu, ekonomik, siyasal, sosyal ve toplumsal krizden nasıl çıkması gerektiğine dair çözüm önerilerini duymak ve tartışmak istiyor.

Ama AKP-MHP ittifakı ne bu can alıcı sorunlara ne yerel yönetimlere dair tek bir politika ve söylem üretmeksizin, sadece kendi iktidarlarını korumak ve koltuklarının bekası için, seçim kampanyasını “beka” söylemenine sıkıştırarak, toplumsal gerilim yaratmayı tercih ediyorlar.

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Artık son 5 gün boyunca herkes halkın sandığa gitmesi için çaba sarf etmelidir. 24 Haziran’ın hayal kırıklıklara bir kenara gömülmelidir. 31 Mart günü sandığın başında olmalıyız.

Turan Eser’in yazısı