Turan Eser: Döviz düşünce sevap da azalacak mı?

Halk neden camiye bağış yapsın ki? Diyanet devasa bir bütçeye sahip değil mi? Bütçeden aldığı aslan payı yetmiyor mu ki, “Camiye döviz vermek sevaptır” deniliyor. Yahu dövize endeksli sevap olur mu? Neymiş “Döviz arttıkça sevap da artar”mış! Peki ya döviz düşerse ne olcak? Sevap azalacak mı? Türk lirası değer kaybediyor diye, TL ile bağış yapanın sevabı değer mi kaybedecek?

O zaman, bu zihniyet yapısına göre, her devalüasyon sonucu TL ile bağış yapan günaha bile girebilir. 10 milyar TL gibi devasa bütçe, 100 bin cami ve 150 bin imam ile halktan daha iyi konumda yaşayanlara soruyorum; iktidarların sözcülüğünü yapmaktan, mezhepçi bir kurum inşa etmek için, milyonlarca yoksulun ve milyonlarca işsizin cebine din istismarı ile göz dikmek dinen caiz mi?

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Turan Eser’in yazısı