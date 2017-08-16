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Tur zor: Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Sevilla’ya 2-1 yenildi

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla’yı ağırlayan Başakşehir, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Fotoğraf: DHA

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sevilla’nın golleri 16’ncı dakikada Escudero ve 84’üncü dakikada Ben Yedder’den gelirken, Başakşehir’in tek golünü 64’üncü dakikada Elia kaydetti.

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Bu maçın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanacak.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

 

 


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