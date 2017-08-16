Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla’yı ağırlayan Başakşehir, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sevilla’nın golleri 16’ncı dakikada Escudero ve 84’üncü dakikada Ben Yedder’den gelirken, Başakşehir’in tek golünü 64’üncü dakikada Elia kaydetti.
Başakşehir baskılarının sonucunu aldı! pic.twitter.com/hl1BBGpF6Y
— Tivibu Spor (@tivibuspor) 16 Ağustos 2017
Bu maçın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanacak.
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.