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Yaramazlara biraz batar!

Tur otobüsü ağaca çarptı: En az 11 ölü

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Ankara’dan Bursa’ya giden otobüs yol kenarındaki ağaca çarptı, en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza sabaha karşı Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi.

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Uludağ’a tatile gidenleri taşıyan Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi’ne ait 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı.

AA otobüste bulunanlardan 13’ünün hayatını kaybettiğini, 42’sinin yaralandığını duyurdu. Ancak Eskişehir valisi, ölü sayısını 11, yaralı sayısını da 44 olarak açıkladı.


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