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Tur ‘direkten döndü’: Başakşehir yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde 2-1 mağlup olduğu Sevilla’yla rövanşta 2-2 berabere kalan Başakşehir, ‘Devler Ligi’ne veda etti.

Fotoğraflar: Reuters

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan mücadelede Sevilla’nın golleri 53’üncü dakikada Jesus Navas ve 75’inci dakikada Ben Yedder’den gelirken, Başakşehir’in gollerini 17’nci dakikada Elia ve 83’üncü dakikada Edin Vişça kaydetti.

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Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Emre Belözoğlu’nun kullandığı frikikte top direkten döndü.

Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

Başakşehir ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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