Tur ‘direkten döndü’: Başakşehir yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde 2-1 mağlup olduğu Sevilla’yla rövanşta 2-2 berabere kalan Başakşehir, ‘Devler Ligi’ne veda etti.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan mücadelede Sevilla’nın golleri 53’üncü dakikada Jesus Navas ve 75’inci dakikada Ben Yedder’den gelirken, Başakşehir’in gollerini 17’nci dakikada Elia ve 83’üncü dakikada Edin Vişça kaydetti.

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Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Emre Belözoğlu’nun kullandığı frikikte top direkten döndü.

Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

Başakşehir ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.