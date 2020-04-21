Tüpraş ‘corona’ ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle beklentilerini aşağı çekti

Tüpraş corona virüsü salgınının akaryakıt ürün talebi ve marjları üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş nedeniyle 2020 beklentilerinde revizyona gittiğini duyurdu.

Fotoğraf: Tüpraş

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamasına göre:

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* Üretim beklentisini yaklaşık 28 milyon tondan yaklaşık 24 milyon tona,

* Satış beklentisini yaklaşık 29 milyon tondan yaklaşık 25 milyon tona,

* Kapasite kullanımı beklentisini yüzde 95–100 aralığından yüzde 80–85 aralığına,

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* Tüpraş net rafineri marjı beklentisini 4.5–5.5 dolar/v seviyesinden 3.0–4.0 dolar/v seviyesine

* Akdeniz kompleks marjı beklentisini 1.5–2.5 dolar/v seviyesinden 1.0–2.0 dolar/v seviyesine

* Rafinaj yatırımları beklentisini yaklaşık 200 milyon dolardan yaklaşık 125 milyon dolara revize etti

* Şirket bu beklentilerini, Covid-19 salgınının ham petrol ve akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki etkilerinin hazirandan itibaren azalmaya başlayacağı ve ağustostan itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsayarak yaptı.

ABD’de WTI (West Texas Intermediate) ham petrolü 20 Nisan’da işlem tarihindeki en düşük fiyata gerileyerek ilk defa negatif fiyattan işlem görmüş, kısa süren bu hareket sonrası varil fiyatı yaklaşık 1.7 dolara gelmişti.