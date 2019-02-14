Tüp bebeklerde kendi spermini kullanan ABD’li doktora DNA testi yapılacak

Hollanda’da tüp bebek kliniğine gelen kadınların embriyolarına eşleri yerine kendi spermini enjekte etmekle suçlanan ve Nisan 2017’de hayatını kaybeden ABD’li doktor 22 hastasının açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, DNA testinin yapılmasına izin verdi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

The Guardian’da yer alan habere göre Hollandalı tüp bebek kliniği işleten doktor Jan Karbaat’ın 200’den fazla çocuğun biyolojik babası olmasından endişe ediliyor.

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Karbaat, Rotterdam’ın güneyindeki Blijdorp tıp merkezinde kendisine tüp bebek tedavisi için gelen kadınların hayata getirdiği 22 çocuk ve 11 ebeveyn tarafından 2017 yılında dava edilmişti. Davadan bir ay önce hayatını kaybeden Karbaat’ın aile avukatı DNA testine şiddetle karşı çıkmış ve merhum ve ailesinin mahremiyetine saygı duyulması gerektiğini savunarak DNA testlerinin yapılmasını engellemişti.

Davanın o aşamasında hakim yeterli kanıt olmadığına kanaat etmiş ve Karbaat’ın diş fırçasının da aralarında olduğu 27 objeden DNA örneği alınıp güvenli bir ortamda muhafaza edilmesine karar vermişti. 2017’de görülen davadan bu yana Karbaat’ın yasal çocuğu ile klinik yardımıyla dünyaya gelen çocuklar arasında ciddi DNA bağlantıları bulunması nedeniyle Rotterdam’da bir mahkeme dün günü davalıların lehine karar verdi.

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Karara ilişkin konuşan ‘klinik bebeklerinden’ Merel-Lotte Heij “Her çocuğun nereden geldiğini bilmeye hakkı var” dedi.

Hollanda’da konuya ilişkin yasanın değiştirildiği 2004 yılından önceki donörlerin Hollandalı çocuklarının biyolojik ebeveynlerinin kimliğini bilmeye hakkı yok. Fakat davanın hakimi Karbaat davasında doktorun yasadışı işlemler yapmış olabileceği iddiası sebebiyle hak iddia edenler istisna kabul edilecek. Hollanda kanunlarına göre bir donörün spermleri en fazla 25 hastanın embriyosuna enjekte edilebiliyor.



