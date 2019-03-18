Tüp bebek denemelerinde çığır açabilecek buluş: Spermin DNA’sı testisten çıktıktan sonra bozuluyor

Britanya’daki Imperial College London’da görevli bilim insanlarının araştırması kısır erkeklerin spermlerinin testislerdeyken kısır olmayan erkeklerin spermleri kadar sağlıklı olduğunu ortaya koydu.

Daily Telegraph’taki habere göre araştırma ekibinin başındaki Jonathan Ramsay, spermdeki DNA hasarının kanal ve tüplerden geçerken oluştuğunu belirlediklerini söyledi. Ramsay, sonuçları Avrupa Üroloji Derneği’nin İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen kongresinde açıklanan araştırmanın tüp bebek yöntemiyle baba olamayanlar için ‘umut ışığı’ olarak niteledi.

Reklam

Araştırma kapsamında geçmişte tüp bebek tedavisi uygulanan ve başarısız sonuç alınan 63 kısır erkekten sperm örnekleri alındı. Bunlar kısır olmayan erkeklerden alınan sperm örneklerininkiyle karşılaştırıldı. İki grubun sperm yapısının ‘testisteyken’ birbirlerine benzediği ancak testisten çıktıktan sonraki halleri arasında kayda değer fark olduğu belirlendi.

Ramsay, “Kısır erkeklerin spermlerinin kalitesinin boşalma sonrasında çok düştüğünü gördük. Bu, gelecekte testisten alınan spermlerle çocuk sahibi olmanın önünün açılabileceğine işaret ediyor” dedi.