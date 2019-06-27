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Yaramazlara biraz batar!

Tunus’ta Fransa Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı: Beş yaralı

Tunus’ta Fransa büyükelçiliği binasına yaklaşık 150 metre mesafede polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlendi, beş kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Reuters

Tunus’un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi’nin kesiştiği noktadaki polis aracına yönelik saldırı, etraftaki birçok yapıya da zarar verdi.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırı sonucunda iki polis, üç de sivil olmak üzere beş kişi yaralandı.

Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Tunus’un terörle mücadelesi

Tunus, Cezayir sınırına yakın bölgelerde bulunan terörist gruplarla 2011 yılından beri mücadele ediyor.

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2015 yılının ekim ayında Tunus’ta devlet başkanlığı muhafızlarını taşıyan askeri otobüse yönelik canlı bomba saldırısında 12 polis hayatını kaybederken, 17 polis de yaralanmıştı.

Aynı yılın mart ayında Bardo Müzesi’ne silahlı saldırı düzenlenmiş, 22 kişi hayatını kaybetmişti. Bundan üç ay sonra da Sousse kentindeki iki otele düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıları radikal Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

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