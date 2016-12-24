Tunus, Berlin saldırganının yeğenini ve iki ayrı şüpheliyi tutukladı

Almanya’nın Berlin kentinde bir Noel pazarına saldırı düzenleyen Anis Amri’nin yeğeni ve iki ayrı şüpheli Tunus’ta tutuklandı.

Şehrin gözde caddelerinden Kurfürstendamm’da 19 Aralık’ta Noel pazarına yönelik saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Saldırının gerçekleştiği TIR’ın şoför koltuğunun altında bulunan kimliğin, 1992 doğumlu Tunuslu Anis Amri’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı. Almanya tüm Avrupa Birliği çapında saldırganı aramaya başlamış, Berlin saldırganını yakalamaya yarayacak bilgi getirene 100 bin avro para ödülü vereceği bildirilmişti.

24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri, İtalya’nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Tunus İçişleri Bakanlığı, yaşları 18 ile 27 arasında değişen üç kişinin bir ‘terör hücresi’ parçası olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Amri’nin yeğeninin, amcasıyla, güvenlik güçlerinin takibini bertaraf etmek için Telegram uygulaması üzerinden iletişim kurduğunu itiraf ettiğini söyledi. Açıklamada Amri’nin yeğeninin de IŞİD’i desteklediği belirtildi.