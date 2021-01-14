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Yaramazlara biraz batar!

Tünel inşaatında yangın: Dumandan etkilenen sekiz işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen sekiz işçi hastaneye kaldırıldı. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre dün gece Sipahili Mahallesi’nde yapımı devam eden T3 tünelinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D., M.K., F.K., O.K., M.K., K.M., H.K. ve A.A., sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke’deki hastanelerde tedavi altına alındı. 

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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