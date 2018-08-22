Tunceli’deki yangın bir haftadır sürüyor

Tunceli’de PKK’lılarla çatışmadan sonra 18 Ağustos’ta başlayan orman yangını devam ediyor.

DHA’dan Ferit Demir’in haberine göre orman yangını merkeze bağlı Eğriyamaç köyü ile Bali deresi vadisi iç kesimlerinde sürüyor.

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Beş gündür devam eden orman yangınına bölgenin sarp olması nedeniyle müdahale edilemediği iddia edildi. Kent merkezi ile çevre köylerden giden vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı bildirildi.

Tunceli Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım, ormanların korunmasının anayasal bir hak olduğu belirterek anayasanın ve yasaların bu konudaki maddelerinin gereğinin yapılmasını istedi.

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Yıldırım, Tunceli’deki orman yangınına havadan gerekli müdahalenin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurduklarını söyledi.