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Yaramazlara biraz batar!

Tunceli’deki çatışmada yaralanan iki asker hayatını kaybetti

Tunceli’de dün PKK’lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan dört askerden ikisi hayatını kaybetti.

Tunceli’deki hayatını kaybeden uzman çavuşlar Ökkeş Ede (sağda) ve Emre Üçkan. Fotoğraf: DHA

Tunceli’nin Karşılar köyü kırsalında PKK’lılarla çıkan çatışmada ağır yaralanan dört asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedaviye alınan askerlerden ikisi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer iki askerin tedavisi ise sürüyor.

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Hayatını kaybeden askerlerden biri, Kütahya nüfusuna kayıtlı Emre Üçkan; diğeri, Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ökkeş Ede.

Fotoğraf: DHA

Jandarma uzman çavuş Üçkan ve Ede’nin cenazeleri, Elazığ’daki törenin ardından Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla memleketlerine gönderildi.

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